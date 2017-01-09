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США на основании "акта Магнитского" ввели санкции против главы СК РФ

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Министерство финансов США ввело санкции против председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. За связи с террористической группировкой "Хезболла" в список санкций включены гражданин Ливана и гражданин Ирана.
Флаги США и России
ТВ Центр

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Минфин США в понедельник на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Флаг США
flickr.com/ Big Bob Burns
Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Кроме того, минфин сообщает, что за связи с запрещенной в США террористической группировкой "Хезболла" в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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