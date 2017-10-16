В России информатора WADA Родченкова могут посадить на 10 лет

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову в случае задержания грозит в России до 10 лет заключения по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил следователь СК РФ в Мосгорсуде.

"Он обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы", — сказал следователь Олег Жердев.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.

Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. В частности, занимающий в настоящее время пост вице-премьера Виталий Мутко неоднократно заявлял, что никаких допинговых программ в России нет и не существовало, а слова Родченкова лживы.