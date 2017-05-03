Глава WADA Макларен заявил, что ему угрожали

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что ему поступали угрозы, сообщает Р-Спорт.

В 2016 году были опубликованы две части доклада комиссии Макларена о сокрытии применения допинга в российском спорте. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта.

"Я получал различные угрозы по электронной почте, но я не обращаю на это внимание. Я беспокоюсь о своем благополучии, но у меня нет никаких переживаний. Легко атаковать "глашатая", но при этом не обращать внимания на то, что он пытается донести. Пришло время забыть о "глашатае" и обратить внимание на его посыл", — цитирует Макларена CNN.

"Когда вы берете на себя такую роль, которую взял я, вы ожидаете, что попадете в изоляцию. Вы понимаете, что не все будут любить вас. Они могут быть сильнее и могущественнее, но они могут понять, что есть много вещей, которые я могу сделать, как независимый человек, взявшийся за это расследование, которое теперь завершено и требует от них реакции", — сказал Макларен.

Макларен считает, что одним из главных итогов расследования стало сотрудничество с действующими спортсменами.

"Одним из плюсов моей работы стало активное участие действующих спортсменов, которые подталкивают собственные спортивные федерации реагировать на происходящее", — сказал Макларен.