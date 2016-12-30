Уйба: почему WADA обнаружило нарушения в Сочи только через 2-3 года

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Почему Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило нарушения на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи только через два-три года — это вопрос, заявил глава Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Владимир Уйба.

В 2016 году – в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия начала свою работу после майской публикации заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в газете New York Times.

"Все эти изыски в части коктейлей (о которых утверждал Родченков) и еще чего-то для специалистов достаточно комичные. А что мешало WADA сделать исследование в 2014 году и обнаружить компоненты этого коктейля? Если у людей из WADA при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас, через 2-3 года, начинаются изыски о каких-то вещах? Человеку (Родченкову) надо как-то легализоваться там (в США), вот он и начинает писать труды… А основная история связана с его работой", — сказал Уйба на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Родченков, который после увольнения из лаборатории уехал в США, в своем интервью утверждал о создании собственного коктейля из алкоголя и стероидов для российских спортсменов. Сами спортсмены неоднократно опровергали его заявления.