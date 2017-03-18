WADA рассмотрит рекомендации МОК по созданию ITA

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Артем Калинин. Рабочие группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудят рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по созданию Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает "Р-Спорт".

На прошедшем в южнокорейском Пхенчхане исполкоме МОК была принята декларация о создании Независимой организации допинг-тестирования. Правление ITA будет иметь лишь полномочия наблюдателя. Организация будет разрабатывать для каждой международной федерации план тестирования не только по видам спорта, но и по дисциплинам.

Читайте также: "Беспрецедентный случай". Замминистра о допинг-скандале с олимпийцами РФ

"Эти рекомендации будут переданы соответствующим рабочим группам, которые были созданы. Рабочей группе по вопросам управления и рабочей группе по изучению запроса МОК по поводу создания ITA. WADA прислушивается ко всем заинтересованным сторонам: спортсменам, олимпийскому и паралимпийскому движениям, государственной власти и NADO. Потому эти рекомендации будут обсуждаться соответствующими рабочими группами, которые были созданы советом учредителей WADA, и имеют четкий круг полномочий", — сообщили в пресс-службе WADA.

Согласно принципам, утвержденным в декларации МОК, спортивные федерации и правительства стран как равноправные заинтересованные стороны должны иметь равное представительство в совете учредителей и исполкоме WADA. Также должен быть обеспечен принцип нейтральности в руководстве и в целом в деятельности WADA. Президент и вице-президент WADA не должны занимать никаких постов в правительствах или правительственных организациях или каких-либо спортивных организациях.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в штаб-квартиру МОК в Лозанне для обсуждения его расследования относительно систематического применения допинга в российском спорте.