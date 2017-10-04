Тело женщины нашли в Москве там, где ранее обнаружили отрезанные ноги

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на юго-западе Москвы по тому же адресу, где ранее обнаружили две отрезанные человеческие ноги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли в ночь на среду прохожие за супермаркетом на юго-западе Москвы. Официально старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт обнаружения человеческих останков, отметив, что следователи начали проверку.

"Сегодня около 6.35 в лесном массиве по адресу улица Миклухо-Маклая, дом 65, нашли тело женщины с ножевыми ранениями", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, была ли убитая жертвой того же человека.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщины, не уточнив иных подробностей.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной СССР по хоккею, московского ЦСКА и воскресенского "Химика" Виктор Толмачев в воскресенье был найден мертвым в Москве, по подозрению в убийстве задержана его дочь. Ему было 78 лет.