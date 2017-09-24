В Москве зарезали известного советского хоккеиста

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Олег Богатов. Бывший вратарь сборной СССР по хоккею, московского ЦСКА и воскресенского "Химика" Виктор Толмачев в воскресенье был найден мертвым в Москве, по подозрению в убийстве задержана его дочь. Ему было 78 лет, сообщает Р-Спорт.

Толмачев был обнаружен мертвым в своей квартире на востоке Москвы, об этом в воскресенье РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что убийство, вероятно, было совершено ножом: при осмотре тела было обнаружено семь колото-резаных ранений груди.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по версии следствия женщина в неустановленный период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте.

Иванова также сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины 1939 года рождения в Москве его дочерью, не называя личности убитого. О том, что речь идет о Толмачеве, агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Также источник отметил, что тело мужчины в момент, когда оно было обнаружено, уже успело пролежать длительное время, так как на нем были зафиксированы гнилостные изменения. Само тело было накрыто брезентовой тканью.

Толмачев провел 10 матчей за сборную Советского Союза, также привлекался во вторую сборную (СССР-2). С 1958 по 1962 год он играл в команде СКА МВО (Калинин, ныне — Тверь), затем – за ЦСКА (1963-1969) и "Химик" (1970-1972), пять раз становился чемпионом СССР, дважды серебряным призером турнира и один раз — бронзовым.

Ранее сообщилось, что в общежитии для беженцев в Эггенфельдене произошел конфликт, в результате которого погиб украинец.