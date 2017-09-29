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    Россия

    Новый посол США в России прокомментировал свое назначение

    (обновлено: )27701
    Новый посол США в России Джон Хантсман, который уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае, заявил, что "с нетерпением" ждет начала работы в Москве.
    Джон Хантсман
    Голос Америки

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что ждет начала работы в Москве "с нетерпением".

    "Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    В четверг сенат США проголосовал за его кандидатуру в качестве американского посла.

    Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру Хантсмана еще в середине июля. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

    Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Он уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах Хантсман — губернатор штата Юта.

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