Сенат проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Сенат США проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в России, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман имеет бизнес в Украине.

Читайте также — National Interest: сможет ли Волкер закончить войну в Украине

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.