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    Сенат проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ

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    Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации, говорится в сообщении Сената в микроблоге Twitter.
    Джон Хантсман
    Голос Америки

    КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Сенат США проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в России, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

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    "Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

    Ранее СМИ сообщали, что кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман имеет бизнес в Украине

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    Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.

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