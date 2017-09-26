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    Посольство РФ в США прокомментировало "пособие" по войне с Россией

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    США - Россия: санкции преткновения (559)

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    В сети появилась онлайн-версия пособия, подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии РФ,
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Посольство РФ в США считает "крайне тревожным" появление "пособия" по войне с Россией.

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    Ранее в сети появилась онлайн-версия данного пособия, подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.

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    "Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.

    По его словам, содержание пособия находится в "явном противоречии с конструктивным характером" состоявшихся на прошлой неделе встреч главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсоном.

    "Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", — отмечается в заявлении пресс-секретаря.

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