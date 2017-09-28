наверх
28.09.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Сеть взорвал темнокожий двойник Леонида Якубовича. Фотофакт

    (обновлено: )84630
    В сети заприметили поразительное сходство вице-президента и министра иностранных дел Гайаны с российским телеведущим Леонидом Якубовичем.
    Темнокожий двойник Леонида Якубовича
    @nikitonsky

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Российский блогер Никита Прокопов нашел чернокожего "двойника" телеведущего Леонида Якубовича, который уже 25 лет ведет программу "Поле Чудес".

    Прокопов пошутил в своем Twitter, что наткнулся на неправильную версию "Поля чудес".

    ​На фото запечатлен Карл Гринидж, он является вице-президентом и министром иностранных дел Республики Гайана. 26 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН политик высказался за полное уничтожение ядерного оружия. Тогда журналисты сделали снимок, на котором, по мнению российских интернет-пользователей, политик похож на ведущего "Поля чудес".

    Сам Якубович отказался приглашать своего темнокожего двойника к себе в эфир, сообщает Национальная служба новостей.

    "Зачем? Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я — у себя", — сказал телеведущий. 

    Ранее сообщалось, что 21-летняя модель Мара Тайген приобрела популярность благодаря тому, что очень похожа на одну из самых красивых и сексапильных женщин современности — актрису Анджелину Джоли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?