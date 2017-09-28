Сеть взорвал темнокожий двойник Леонида Якубовича. Фотофакт

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Российский блогер Никита Прокопов нашел чернокожего "двойника" телеведущего Леонида Якубовича, который уже 25 лет ведет программу "Поле Чудес".

Прокопов пошутил в своем Twitter, что наткнулся на неправильную версию "Поля чудес".

Кажется я скачал какую-то неправильную версию Поля чудес pic.twitter.com/qF7r1qI8s9 — Nikita Prokopov (@nikitonsky) 26 сентября 2017 г.

​На фото запечатлен Карл Гринидж, он является вице-президентом и министром иностранных дел Республики Гайана. 26 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН политик высказался за полное уничтожение ядерного оружия. Тогда журналисты сделали снимок, на котором, по мнению российских интернет-пользователей, политик похож на ведущего "Поля чудес".

Сам Якубович отказался приглашать своего темнокожего двойника к себе в эфир, сообщает Национальная служба новостей.

"Зачем? Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я — у себя", — сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что 21-летняя модель Мара Тайген приобрела популярность благодаря тому, что очень похожа на одну из самых красивых и сексапильных женщин современности — актрису Анджелину Джоли.

Смотрите также: Украинка признана самой красивой женщиной Вселенной