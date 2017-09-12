наверх
12.09.201715:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Как Энджи. В США появился клон Анджелины Джоли

    (обновлено: )33610
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_
    instagram.com/marateigen_

    Рекомендуем

    New York Fashion WeekNew York Fashion Week: супермодели, провокации, сумасшедшие наряды15:13 12.09.2017
    Мисс Америка 2017В США выбрали самую красивую девушку14:16 12.09.2017
    Рыжий гигант. Сеть поразил самый длинный кот в мире12:11 12.09.2017
    Задымление в метро КиеваЧП в киевском метро: в ГСЧС назвали причину20:36 11.09.2017
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентябряМинута молчания в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке17:53 11.09.2017
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017Фотоитоги 11 сентября: прорыв Саакашвили в Украину, годовщина терактов 9/1117:47 11.09.2017
    Ураган «Ирма» атаковал ФлоридуУраган "Ирма" обрушился на Флориду17:18 11.09.2017
    Пресс-конференция Саакашвили во ЛьвовеПресс-конференция Саакашвили: о прорыве, планах и украденном паспорте15:03 11.09.2017
    Падение самолета под Новой ВодолагойКрушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры13:18 11.09.2017
    Все фотоленты

    21-летняя модель Мара Тайген приобрела популярность благодаря тому, что очень похожа на одну из самых красивых и сексапильных женщин современности — актрису Анджелину Джоли.

    Девушка оперативно воспользовалась свалившейся на нее популярностью, и успела сняться в рекламе блеска для губ от известного бренда и принять участие в кампании бьюти-бренда модели Кайли Дженнер.

    Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой. Она с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.

    Ссылки по теме:
    Теги: