Как Энджи. В США появился клон Анджелины Джоли

21-летняя модель Мара Тайген приобрела популярность благодаря тому, что очень похожа на одну из самых красивых и сексапильных женщин современности — актрису Анджелину Джоли.

Девушка оперативно воспользовалась свалившейся на нее популярностью, и успела сняться в рекламе блеска для губ от известного бренда и принять участие в кампании бьюти-бренда модели Кайли Дженнер.

Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой . Она с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.





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