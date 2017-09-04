Украинка признана самой красивой женщиной Вселенной

Украинка Юлиана Короченцева из Черкасс была признана самой красивой женщиной Вселенной. Такой титул она получила на конкурсе "Миссис Вселенная 2017", который проходил в ЮАР.

Как рассказала сама Юлианна на личной странице в социальной сети Фейсбук, ей вручили специальную награду конкурса и титул самой красивой женщины Вселенной.

Известно, что девушка закончила с отличием музыкальную и общеобразовательную школы, а затем училась в Луганской академии внутренних дел на следственно-криминалистическом факультете, где встретила своего мужа. После этого она переехала в Киев, она соединила воспитания двух детей с обучением в столичном ВУЗе, и получила диплом диктора и телеведущей, а затем — режиссерское образование.

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