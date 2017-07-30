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30.07.201715:43
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    Фотоленты

    Клон Кардашьян, или Как потратить сотни тысяч долларов на мечту

    (обновлено: )10511
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян.
    instagram.com/jenniferpamplona
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян
    instagram.com/jenniferpamplona

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    Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян

    Бразильская модель Дженнифер Памплона всячески старается быть похожей на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

    В одном из своих интервью она призналась, что готова на все ради идеала красоты и не остановится, пока ее "ягодицы не станут больше, чем у Ким Кардашьян".

    Смотрите также: Цель — Кардашьян. Модель за $470 тыс закачала в ягодицы 2 литра жира

    По данным СМИ, за семь лет она потратила около 500 тысяч долларов на пластические операции.

    Смотрите также: Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

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