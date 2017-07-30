Клон Кардашьян, или Как потратить сотни тысяч долларов на мечту

Бразильская модель Дженнифер Памплона всячески старается быть похожей на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

В одном из своих интервью она призналась, что готова на все ради идеала красоты и не остановится, пока ее "ягодицы не станут больше, чем у Ким Кардашьян".

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По данным СМИ, за семь лет она потратила около 500 тысяч долларов на пластические операции.

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