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    Россия

    Торгпред России в Нидерландах умер в больнице

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    Министерство экономического развития РФ выразило соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной.
    Торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития РФ сообщило о кончине торгового представителя РФ в Нидерландах Александра Черевко.

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    Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил РИА Новости, что Черевко попал в больницу в начале текущего года, несколько дней назад его состояние ухудшилось, и он был переведен в палату интенсивной терапии. Накануне голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь российского торгпреда и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

    В четверг сообщалось, что спецборт МЧС РФ с торгпредом России в Нидерландах Александром Черевко приземлился в Москве, чиновник был экстренно эвакуирован из Амстердама в тяжелом состоянии.

    "Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и сотрудники министерства выражают глубокие и искренние соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной", — говорится в сообщении на сайте МЭР.

    Информация о месте и времени прощания с ним будет сообщена дополнительно.

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