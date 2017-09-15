Торгпред России в Нидерландах умер в больнице

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития РФ сообщило о кончине торгового представителя РФ в Нидерландах Александра Черевко.

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил РИА Новости, что Черевко попал в больницу в начале текущего года, несколько дней назад его состояние ухудшилось, и он был переведен в палату интенсивной терапии. Накануне голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь российского торгпреда и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

В четверг сообщалось, что спецборт МЧС РФ с торгпредом России в Нидерландах Александром Черевко приземлился в Москве, чиновник был экстренно эвакуирован из Амстердама в тяжелом состоянии.

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и сотрудники министерства выражают глубокие и искренние соболезнование родным и близким торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко в связи с его безвременной кончиной", — говорится в сообщении на сайте МЭР.

Информация о месте и времени прощания с ним будет сообщена дополнительно.