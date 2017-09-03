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    В МИД РФ назвали 2 сентября "черным днем в истории американской дипломатии"

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (538)

    (обновлено: )64002
    Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, обыски российской дипломатической собственности в США - это черный день в истории американской дипломатии и работе американских спецслужб.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обыски российской дипломатической собственности в США, в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" назвала 2 сентября "черным днем в истории американской дипломатии".

    "Это однозначно черный день в истории американской дипломатии и работе американских спецслужб. Вот так подставить свои спецслужбы, вы знаете, это, конечно, колоссальнейший провал",- сказала Захарова.

    Произошедшее она назвала "очень качественной, очень дорогостоящей" декорацией.

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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