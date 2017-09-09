В деловом центре Москвы горел строящийся небоскреб

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Пенопласт и строительный мусор с утеплителем горели на строительной площадке в районе международного делового центра "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
— Сухов (@K_Suhow) 9 сентября 2017 г.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити". От конструкции поднимались клубы густого черного дыма. Позже сообщалось, что возгорание было ликвидировано.
По данным ГУМЧС, возгорание произошло по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 22.
— ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) 9 сентября 2017 г.
"На строительной площадке происходит возгорание самодельной хозяйственной постройки. По предварительной информации, площадь возгорания – 20 квадратных метров, горит утеплитель, пенопласт, строй мусор", — сказал собеседник агентства. По его словам, еще уточняется, есть ли в результате возгорания пострадавшие.
Напомним, в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде. Благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.