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    В деловом центре Москвы горел строящийся небоскреб

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    Сообщается, что возгорание возникло в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Пенопласт и строительный мусор с утеплителем горели на строительной площадке в районе международного делового центра "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

    ​Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити". От конструкции поднимались клубы густого черного дыма. Позже сообщалось, что возгорание было ликвидировано.

    По данным ГУМЧС, возгорание произошло по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 22.

    ​"На строительной площадке происходит возгорание самодельной хозяйственной постройки. По предварительной информации, площадь возгорания – 20 квадратных метров, горит утеплитель, пенопласт, строй мусор", — сказал собеседник агентства. По его словам, еще уточняется, есть ли в результате возгорания пострадавшие.

    Напомним, в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде. Благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.

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