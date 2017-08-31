Стало известно, кто попал в список 100 самых влиятельных россиян столетия

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Журнал Forbes составил список 100 самых влиятельных россиян столетия, в их число среди прочих вошли президент РФ Владимир Путин, космонавт Юрий Гагарин, экс-президент СССР Михаил Горбачев, певица Алла Пугачева и хоккеист Александр Овечкин.

"Редакция и эксперты выбрали русских, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы. Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн. Список опубликован в сентябрьском номере журнала и специальном проекте "100 лет Forbes" на сайте", — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России.

В число 100 самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых президент РФ Владимир Путин, звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.

Самому молодому из них — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину — 23 года, добавляют в издании.

Кроме того, Forbes предложил читателям поучаствовать в составлении собственного списка самых влиятельных соотечественников и запустил голосование на сайте.