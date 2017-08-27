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    Рейтинг Макрона резко снизился за месяц - опрос

    (обновлено: )6930
    Согласно данным проведенного опроса, в августе только 40% французов были удовлетворены деятельностью президента, а в июле работу Макрона одобряли 54% опрошенных.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону продолжает снижаться, за месяц рейтинг французского лидера снизился на 14%, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Согласно результатам исследования, в августе только 40% французов были удовлетворены деятельностью президента. В июле работу Макрона одобряли 54% опрошенных. Отмечается также, что 57% французов не выражают доверия новому президенту.

    "Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства", — пишет издание. Газета добавляет, что значительное снижение рейтинга президента в августе — это продолжение тенденции прошлого месяца. В июле рейтинг Макрона снизился на 10%.

    Издание отмечает, что рейтинг Макрона снижается намного быстрее, чем рейтинги двух его предшественников — Франсуа Олланда и Николя Саркози. Так, спустя несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился всего на 2% (с 56% до 54%). Рейтинг Саркози в августе 2007 года вырос на 3% (с 66% до 69%).

    Опрос был проведен 25-26 августа по телефону. В исследовании приняли участие 1023 человека.

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