Скончался волонтер, избитый у мемориала Немцову в Москве

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Укрина. Умер подвергшийся нападению во время дежурства у импровизированного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту в Москве волонтер Иван Скрипниченко, сообщил РИА Новости соратник Немцова, оппозиционер Илья Яшин.

По его словам, заключения экспертов о причине смерти он пока не видел.

Он уточнил, что периодически на мемориал, организованный на месте убийства Немцова, нападают и пытаются его разгромить разного рода провокаторы; волонтеры дежурят на мосту, чтобы пресекать такие попытки.

"Иван был одним из таких волонтеров, который несколько месяцев систематически дежурил на мосту и, к сожалению, стал объектом такого нападения… Стычки даже никакой не произошло, он (нападавший — ред.) просто нанес удар Ивану очень сильный в лицо, сломал ему нос. Парня отвезли в Склиф (НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — ред.), потом через некоторое время выпустили, но, к сожалению, спустя несколько дней он скончался", — сказал Яшин.

Он уточнил, что нападение произошло 15 августа. Говоря о причине смерти, оппозиционер отметил, что он пока не видел официального заключения экспертов.

"Насколько я понимаю, вследствие нападения у него произошли некоторые изменения со здоровьем, вроде как оторвался тромб в итоге", — сказал Яшин.

Как сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Скрипниченко действительно поступил в медучреждение 15 августа.

"Поступал 15-го через приемный (покой), его диагностировали и 16-го утром выписали", — отметил собеседник агентства.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА новости, что причина смерти волонтера, вероятнее всего, не криминальная.

"Пока в ситуации разбираются следователи, но, вероятнее всего, причина смерти не криминальная", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, если удастся доказать связь между его смертью и ударом, который он получил возле мемориала, правоохранители возбудят уголовное дело. Сейчас эта версия также рассматривается, сообщил источник.

Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.