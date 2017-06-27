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    Россия

    Присяжные не пришли к единогласному вердикту по делу об убийстве Немцова

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    Старшина коллегии присяжных сообщила, что прийти к единому мнению по вердикту не удалось. Судья принял решение объявить перерыв до завтра, 28 июня.
    Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова во время судебного заседания в Москве.
    REUTERS Maxim Zmeyev

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Присяжные в Московском окружном военном суде не смогли прийти к единогласному мнению по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Марш памяти Бориса Немцова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шествие в память Бориса Немцова в Москве

    "К единому мнению мы не пришли. Решили взять перерыв до завтра", — сказала старшина коллегии присяжных.

    Судья попросил убрать опросник в сейф, а ключ от него забрать с собой, после чего объявил перерыв до завтра, 28 июня.

    Во вторник, после напутственного слова судьи, присяжные в 16.00 ушли в совещательную комнату для вынесения вердикта, но пробыли там только два часа, по истечении которых попросили суд сделать перерыв до завтра.

    Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

    На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

    Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

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