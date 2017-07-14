Убийца Немцова избежал пожизненного

РИА Новости Украина

Прошлые заслуги позволили отставному военному Зауру Дадаеву избежать пожизненного приговора за убийство политика Бориса Немцова, его подельники также получили меньшие сроки, чем запрашивала прокурор.

Тем не менее, адвокаты намерены обжаловать приговор в Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека, добиваясь полного оправдания. Прокурор же позднее решит, добиваться ли ужесточения наказания.

Представители семьи погибшего политика намерены сосредоточить усилия на поиске заказчика и организаторов преступления. "Мы не можем сказать, что приговор нас устроил. Единственное, что нас бы устроило, если бы человек остался в живых", — сказал адвокат Вадим Прохоров.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Приговор Московского окружного военного суда основан на вердикте присяжных заседателей, которые после трехдневного совещания признали всех подсудимых виновными и незаслуживающими снисхождения, сообщают РИА Новости.

Прокурор на этом основании потребовал для киллера Заура Дадаева пожизненного лишения свободы, а для остальных фигурантов от 17 до 23 лет колонии.

Однако суд, признавая общественную опасность совершенного преступления и необходимость восстановления социальной справедливости, также учел и смягчающие обстоятельства. В частности, это состояние здоровья подсудимых, наличие у них маленьких детей (у двоих подсудимых их по шестеро), опыт службы в армии и полиции, а также тот факт, что до убийства Немцова они "ни в чем предосудительном замечены не были".

В итоге Дадаев получил 20 лет колонии, также суд лишил его воинского звания лейтенанта и Ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзату Бахаевау суд назначил 11 лет лишения свободы.

Смотрите также: Судебное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова

Согласно приговору, отбывать наказание всем им предстоит в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей.

Сами подсудимые встретили приговор без лишних эмоций, но заявили, что не поняли его. Судье пришлось дважды объяснять им порядок обжалования. "Бог вам судья", — обратился к нему Дадаев.

Адвокаты заявили намерение обжаловать приговор сразу после того, как услышали обвинительный вердикт присяжных. После озвучивания сроков они свое намерение подтвердили. "Обязательно будем, это просто сумасшествие какое-то", — сказал адвокат Заурбек Садаханов. Он защищает Бахаева, в виновности которого не убедились, в том числе представители потерпевших.

Подавать апелляционные жалобы планируют и защитники других подсудимых. "Мы будем добиваться оправдания Дадаева, так как считаем, что он не совершал данное преступление", — сказал адвокат Шамсутдин Цакаев. Он уверен, что право на защиту его доверителя было нарушено. "Видео с алиби было незаконно исключено из числа доказательств", — отметил адвокат.

На приговор пришли и родственники подсудимых. "Это дело настолько грязно с задержания и до сегодняшнего дня", — поделился с журналистами своим мнением старший брат осужденного Шахмутдин Дадаев.

Адвокат Анна Бюрчиева, защищающая Ескерханова, намерена дойти до Европейского суда по правам человека. Отметим, что жалобы в Страсбургский суд были поданы ранее, после ареста, теперь адвокатам предстоит дополнить их.

Читайте также: Украины исполнили на марше памяти Немцова в Москве

Возможность оспорить приговор в части назначенных сроков и добиваться ужесточения наказания есть и у прокуроров. "Мы просили назначить Дадаеву пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет. Назначение наказания — прерогатива суда. Вопрос об обжаловании приговора в этой части мы решим после изучения текста", — сказала прокурор Мария Семененко.

В настоящее время продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц. Как отмечала в прениях сторон прокурор, расследование идет успешно.

Представители семьи Немцова намерены также сосредоточить усилия в этом направлении. Как у стороны по делу, у них есть возможность влиять на ход расследования, просить СК о допросе определенных свидетелей, задавать вопросы экспертам. Также они намерены задействовать международные связи.

"Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", — сказал адвокат семьи Вадим Прохоров.

Военный суд постановил вернуть СК улики по делу и приобщить их к материалам данного расследования.