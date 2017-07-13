Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура просила о пожизненном заключении.

"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Оглашение сроков другим фигурантам продолжается.