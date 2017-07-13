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    Россия

    Дадаев получил 20 лет за убийство Немцова

    (обновлено: )38
    Прокуратура просила о пожизненном заключении. Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества. Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.
    Оглашение приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Прокуратура просила о пожизненном заключении.

    "Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

    Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

    Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

    Оглашение сроков другим фигурантам продолжается.

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