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    Россия

    В России построят новый авианосец

    (обновлено: )16430
    Как сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, в планах проекта новой госпрограммы вооружений есть намерение по строительству нового авианосца в 2027 году.
    Российский флаг
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. В России запланировано начало строительства нового авианосца для ВМФ России, сообщил на форуме "Армия-2017" замминистра обороны Юрий Борисов.

    "Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений на финише уже к 2027 году у нас есть намерение строительства нового авианосца", — сказал он.

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    Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота.

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