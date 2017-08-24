В России построят новый авианосец

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. В России запланировано начало строительства нового авианосца для ВМФ России, сообщил на форуме "Армия-2017" замминистра обороны Юрий Борисов.

"Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений на финише уже к 2027 году у нас есть намерение строительства нового авианосца", — сказал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота.