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16.08.201712:17
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    Россия

    Россия в 2018 начнет создание сверхтяжелой ракеты

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    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, предлагается в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по созданию сверхтяжелой ракеты.
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Несколько миллиардов рублей планируется выделить на создание сверхтяжелой космической ракеты в следующем году, заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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    "У нас есть предложения конструкторов по ее (сверхтяжелой ракеты) техническому облику. Хочу сказать, что мы предлагаем в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по созданию сверхтяжелой ракеты в бюджет 2018 года", — сказал Рогозин.

    Ранее Рогозин прокомментировал сообщения о "копировании" КНДР украинских ракетных двигателей. По его словам, для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. И без специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. 

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