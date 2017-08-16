Россия в 2018 начнет создание сверхтяжелой ракеты

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Несколько миллиардов рублей планируется выделить на создание сверхтяжелой космической ракеты в следующем году, заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"У нас есть предложения конструкторов по ее (сверхтяжелой ракеты) техническому облику. Хочу сказать, что мы предлагаем в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по созданию сверхтяжелой ракеты в бюджет 2018 года", — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин прокомментировал сообщения о "копировании" КНДР украинских ракетных двигателей. По его словам, для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. И без специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись.