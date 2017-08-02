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    Россия

    В России мужчина прятался от приставов в шкафу и чихнул

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    Пристав услышав, что мужчина чихнул в шкафу, открыл дверь и пожелал тому крепкого здоровья. Нарушителя отправили в отдел.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

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    По данным ведомства, мужчина задолжал алименты своим детям за два года, сумма составила почти 300 тысяч рублей. Все это время он нигде не работал, скрывался от приставов и не указывал свой фактический адрес проживания. Местный участковый и соседи помогли сотрудникам УФССП узнать, где живет должник.

    Пристав выехал на место, на пороге его встретила гражданская супруга должника. Она подтвердила, что мужчина действительно живет с ней, но в данный момент, по ее словам, уехал по делам. Сотрудник ведомства не поверил женщине и прошел в дом.

    "На столе он увидел две тарелки, было видно, что обедала хозяйка не одна, но в помещении никого больше не было. Когда гражданский служащий уже решил уходить, услышал, что в соседней комнате кто-то громко чихнул. Сотрудник управления пошел на звук, открыл шкаф и пожелал должнику крепкого здоровья", — рассказали в УФССП.

    Как отметили в ведомстве, алиментщик уже не стал сопротивляться, с иронией отнесся к тому, что произошло, и поехал с судебным приставом в отдел.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.

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