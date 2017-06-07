Алименты признаны собственностью ребенка - адвокат

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По меньшей мере половину своего прожиточного минимума ребенок должен получать в качестве алиментов. Ранее размер этих выплат мог составить и 30 % прожиточного минимума ребенка.

Соответствующий закон подписал Петр Порошенко. Это не единственное изменение относительно начисления и взыскания алиментов.

Насколько дети из неполных семей станут защищены, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG group Екатерина Власюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Виходить, що тепер дитині не треба чекати закінчення тривалих судових розглядів, аліменти призначатимуть буквально протягом кількох діб.

— Так, я поясню. Зараз у зв'язку зі змінами ви можете отримати рішення по аліментах протягом трьох діб, це 72 годин шляхом подання заяви, яка розглядається в окремому провадженні. За результатами видається не судове рішення, а судовий наказ, який підлягає негайному виконанню. Але це буде стосуватися лише мінімальних аліментів, як ви правильно сказали, це які не перевищують більше, ніж 50 % прожиткового мінімуму. В коштах на дитину до шести років виплата становитеме 600 гривень, на дитину від шести років і до 18 — 900 гривень. Якщо ви хочете отримати одну чверть на одну дитину — це відсоткова ставка від всього доходу батька. Якщо ж у матері є претензія на більшу суму аліментів, тоді вона подає позов і розглядається як зазвичай це було. Але кардинальними змінами в цьому законі є те, що аліменти вперше в історії сімейного права в Україні визнано власністю дитини. Тобто той з батьків, з ким проживає дитина, або мати, або батько, він має право розпоряджатися аліментами, але з 14 або 18 років дитина вже сама може керувати своїми коштами. По-друге, раніше жінка або чоловік, які звертаються про стягнення аліментів, повинні були надавати велику доказову базу з приводу того, що інша особа, з якої вона намагається стягнути кошти, має можливість платити. Зараз за новим законом, вам потрібно показати, яким чином живе батько або мати. Якщо він живе на мінімальну заробітну плату офіційно, але їздить за кордон, подорожує, має дорогу нерухомість або автівку, або веде спосіб життя, який передбачає більші витрати, ніж мінімальна заробітна плата, то таким чином мати може приблизно обрахувати, на яку суму проживає батько, і саме стягувати з нього або тверду грошову суму, або відсоток. Відсоток в даному випадку не вийде, тому що мінімальна зарплата, умовно кажучи, якщо вона розуміє, що бюджет батька на місяць — не 3,2 тисячі гривень, а 20 тисяч гривень, то вона може претендувати на п'ять або на сім тисяч. І вже тоді батько змушений прийти до суду і доводити, що в нього цих коштів немає.

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Все одно сторона, яка вимагає аліментів, має надавати якісь докази. В нас в реєстрах відкритих чи закритих цієї інформації дістати не можуть наші соцпрацівники. Канал KHOU 11 на Youtube Опасные развлечения: дети бегают по рельсам перед поездом

— Інформацію дістати не можуть, але можна оцінити той рівень життя, яким живе батько. Віслідкувати, яким чином він їздить за кордон. Можна зробити через суд запит до державної виконавчої служби. Але знову ж таки, цим законом полегшується ситуація, тому що раніше не важливо було, яку ти суму аліментів вимагаєш. Все одно у тебе буде позовне провадження. А зараз рішення по мінімальним аліментам суд приймає негайно, без запрошення сторін. Тобто мати не повинна йти до суду, а батька думку не заслуховують. Якщо при цьому у батька будуть якісь заперечення, то він може оскаржити. Але по мінімальним аліментам, навіть якщо він буде оскаржувати, рішення паралельно буде виконуватися. Що ще є революційним? Раніше, коли подавалися на аліменти, інша сторона, яка не хотіла платити, вважала, що вона не повинна цього робити. Вона починала оскаржувати факт батьківства або те, що дитина не його і тому поки що аліменти платитися не будуть. Зараз в законі чітко передбачено, що навіть якщо такі позови будуть заявлені, право по аліментам буде слухатися і дитина буде отримувати кошти. Тобто таким чином мінімізується зловживання. Знову ж таки, є нюанс. Якщо мати не знає скільки заробляє батько, їй нараховується або середньомісячну частину від доходу по середньомісячній зарплаті в Києві, або фіксовану суму аліментів. Проходить час і мати якимось чином, або батько, дізнається, що заробітки іншої сторони були в рази більше, то тепер вона має право подати і за цей період, який вже було сплачено. І пізніше будуть перераховані кошти. Таким чином ми знову говоримо про те, що закон більше став на сторону дітей і взагалі ці зміни є досить суттєвими. Досить давно наше сімейне законодавство не піддавалося реформам і ці зміни відбулися завдяки асоціації адвокатів України, Миколі Кулебі та профільному комітету ВРУ, навіть на такому мінімальному рівні, який закладається вже певні реформи в даних змінах. Довести їх до логічного завершення, до голосування і зараз до підпису президента, було нелегко. Тому що і в ВРУ, на жаль, є досить невелика категорія батьків, які не є дуже вправними платниками аліментів і мають певні судові сімейні спори. Тому тут таке питання.

Оновлене законодавство пропонує позбавляти депутатського мандату за такі речі? RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Roshen до тюрьмы доведет. Отец, шоколадки, дети, а где Порошенко?

— Неважливо, хто ти — депутат, пенсіонер чи вчитель, ти в першу чергу є батьком і повинен виконувати свої батьківські обов'язки сумлінно. Тому якщо б ми виходили з позиції, що якщо ти депутат, то у тебе більше обов'язків перед дитиною, це була б напевно дискримінація. Але ми, до речі, говорили з Миколою Кулебою, вповноваженим президента по правам дітей, про те що нам потрібно вести активну пропаганду, яка саме буде передбачати те, що якщо батько не сплачує, або мати, у нас є випадки, коли стягується досить багато позовів, коли стягуються з матері аліменти, які будуть боятися того, що про них дізнається суспільство, що він не платить аліменти. І тоді з часом, можливо, взагалі відпаде необхідність в половині даних проваджень, тому що батьки будуть сумлінно виконувати свої обов'язки, бо будуть знати, що якщо вони не сплатять аліменти, і про це дізнається публічність, їхні сусіди, друзі, роботодавці будуть негативно ставитись, як це є в усьому світі. У нас це поки не працює і досить успішні, відомі люди можуть дозволяти собі роками не сплачувати аліменти та їздити за кордон, відпочивати, не думаючи про дітей.

Наскільки велике співвідношення неплатників?

— В моїй практиці було два таких випадки, тому це десь в середньому 1-2% з моєї судової практики. Дуже мало чоловіків, які проживають разом з дітьми і їх виховують, доходять до того етапу, щоб подати офіційно на мати в суд і стягнути аліментів. Так само як жінки. Ми зараз можемо говорити про офіційну статистику, а скільки жінок не подають на аліменти, тому що вважають, що вони будуть нібито стояти з простягнутою рукою перед своїм колишнім чоловіком або дружиною.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, глава центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко заявил, что родитель, который платит алименты, может требовать, чтобы их получал непосредственно ребенок на свой банковский счет.