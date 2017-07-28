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    Постпред РФ при ООН: отношения России и США - на дне

    (обновлено: )6840
    Постоянный представитель РФ при ООН заверил, что Россия была вынуждена принять ответные меры на санкции США, которые не обоснованы, незаконны и беспрецедентны.
    Василий Небензя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей, заявил, что отношения России и США находятся на дне.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Также он заверил, что Россия была вынуждена принять ответные меры на санкции США, которые не обоснованы, незаконны и беспрецедентны.

    "Мы вынуждены были принять эти меры, потому что ничего не двигалось. Против нас обрушили совершенно беспрецедентные, необоснованные и незаконные санкции", — заявил Небензя журналистам.

    В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР.

    Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

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