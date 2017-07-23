КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов, сообщает в воскресенье пресс-служба партии "Яблоко".

"Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья Артема Михайловича сообщит завтра", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

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В прошлом году Тарасов вступил в партию и баллотировался от нее в Госдуму, уточняется в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников.