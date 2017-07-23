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    Умер первый легальный миллионер СССР

    (обновлено: )25910
    О причине смерти Артема Тарасова будет сообщено в понедельник. В минувшем году Тарасов вступил в партию и баллотировался от нее в Госдуму, уточняется в сообщении.
    Артем Тарасов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов, сообщает в воскресенье пресс-служба партии "Яблоко".

    "Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья Артема Михайловича сообщит завтра", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

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    В прошлом году Тарасов вступил в партию и баллотировался от нее в Госдуму, уточняется в сообщении.

    Напомним, в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников.

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