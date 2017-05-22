Свадьба года в Британии: Пиппа выходит замуж за миллионера

Justin TALLIS / POOL / AFP

Татьяна Фирсова — Лондон, РИА Новости Украина

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон в субботу вышла замуж за инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса, церемония венчания прошла в церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, передает телеканал ITV News.

Сестра Пиппы Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом, старшим внуком королевы Елизаветы Второй. Британские таблоиды в один голос назвали бракосочетание Миддлтон и Мэттьюса "главной свадьбой года" в Великобритании.

Для венчания невеста выбрала белое кружевное платье с корсетом из ателье британского дизайнера Джайлса Дикона. Это наряд с короткими рукавами, воротником-стойкой и вырезом в форме сердца на спине. Как указывает канал, кружево на платье Миддлтон-младшей было нашито на платье вручную, чтобы создать иллюзию отсутствия швов.

Наряд невесты дополняет фата авторства еще одного британца Стивена Джонса, тиара в форме листьев папоротника и атласные туфли цвета слоновой кости фирмы Manolo Blahnik. Таблоиды опубликовали первые фото невесты.

Гостями свадьбы стали оба принца-внука королевы Великобритании.

Жениху Джеймсу Мэттьюсу 41 год, он руководит инвестиционной компанией Eden Rock Capital Management Group и был одним из ее основателей в 2001 году.

Justin TALLIS / POOL / AFP Пиппа Миддлтон вышла замуж за инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса

Мэттьюс из состоятельной семьи, его отцу принадлежит фешенебельный отель на острове Сен-Барт. До начала финансовой карьеры жених подавал надежды как профессиональный автогонщик: газета The Telegraph пишет, что он участвовал в соревнованиях британской гоночной серии "Формула-3", пишут РИА Новости.

Пиппа (полное имя невесты — Филиппа Шарлотта Миддлтон) и Джеймс впервые встретились несколько лет назад. Главное "желтое" издание страны The Sun сообщает, что познакомились молодые люди в 2006 году именно на Сен-Барте. Некоторое время они встречались в 2012 году, но что-то пошло не так, и они расстались.

Вездесущий таблоид пишет, что в момент знакомства будущие жених и невеста вообще не обратили друг на друга никакого внимания, но после того, как в 2012 году Пиппа рассталась с бойфрендом, тоже финансистом Нико Джексоном, молодые люди воссоединились и практически сразу начали жить вместе.

Предложение руки и сердца от инвестора, гонщика и марафонца (Мэттьюс, как и большинство "золотой молодежи" в Лондоне, занимается бегом) Пиппа получила в июле 2016 года, пишет газета.

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Свадьба прошла в поместье родителей невесты неподалеку от деревни Баклбери, где выросли сестры Пиппа и Кейт и их младший брат Джеймс.

Justin TALLIS / POOL / AFP Пиппа Миддлтон вышла замуж за инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса

Газеты уточняют примерную стоимость поместья — 6 миллионов фунтов стерлингов. Церковь Святого Марка, где проходит венчание, находится в шести милях от Баклбери. Это маленький храм XII века с посадочными местами на 130 человек

Для приема по случаю свадьбы на территории родительского поместья был выстроен огромный стеклянный павильон. Его привезли специально из Бельгии, он оснащен туалетами, оборудованными по последнему слову моды и техники.