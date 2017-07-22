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    Россия

    В Москве установлен мировой рекорд по массовости урока по боксу

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    В субботу в России впервые отмечается День российского бокса. Открытую тренировку для юношей и девушек провели двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей Тищенко.
    День российского бокса на Красной площади
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Уникальное достижение по самой массовой открытой тренировке по боксу установлено в субботу на Красной площади в Москве — участие в уроке приняли три тысячи спортсменов, данный показатель зафиксирован официальными представителями организации "Мировые рекорды Гиннесcа", сообщает Р-Спорт.

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    Очевидцами события стали руководители Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Заседания исполкома AIBA пройдут в Москве 24-25 июля. Предыдущее достижение составляло 791 человек, оно было установлено во время открытого урока знаменитого американского боксера, неоднократного чемпиона мира Флойда Мэйуэзера-младшего в декабре 2015 года.

    "Сегодня зафиксирован потрясающий рекорд, в открытой тренировке приняли участие три тысячи человек. Для меня большая честь быть в Москве в этот день", — заявил глава Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву журналистам.

    В субботу в стране впервые отмечается День российского бокса. Уникальную открытую тренировку для юношей и девушек провели двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей Тищенко. 22 июля аналогичные массовые уроки во всех федеральных округах страны провели титулованные боксеры, победители Олимпийских игр и чемпионатов мира. По предварительным данным, в занятиях приняли участие около 30 тысяч человек.

    Вечером профессиональные бои на ринге, установленном на Красной площади, проведут известные отечественные боксеры — Михаил Алоян, Егор Мехонцев, Федор Чудинов и ряд других.

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