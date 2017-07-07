Кличко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поднялся на третье место лучших боксеров планеты в рейтинге авторитетного журнала о боксе The Ring Magazine.

В рейтинге издания на первом месте чемпион мира британец Энтони Джошуа, на втором — американец Деонтей Уайлдер, на третьем — Владимир Кличко.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring Magazine:

1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)

2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)

3. Владимир Кличко

4. Кубрат Пулев

5. Луис Ортис

6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)

7. Александр Поветкин

8. Энди Руис-младший

9. Диллиан Уайт

10. Доминик Бризил.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.