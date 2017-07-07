Кличко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поднялся на третье место лучших боксеров планеты в рейтинге авторитетного журнала о боксе The Ring Magazine.
В рейтинге издания на первом месте чемпион мира британец Энтони Джошуа, на втором — американец Деонтей Уайлдер, на третьем — Владимир Кличко.
Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring Magazine:
1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)
2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)
3. Владимир Кличко
4. Кубрат Пулев
5. Луис Ортис
6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)
7. Александр Поветкин
8. Энди Руис-младший
9. Диллиан Уайт
10. Доминик Бризил.
Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.