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    Кличко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

    (обновлено: )7901
    Сообщается, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко по рейтингу журнала о боксе The Ring Magazine поднялся на третье место.
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поднялся на третье место лучших боксеров планеты в рейтинге авторитетного журнала о боксе The Ring Magazine.

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    В рейтинге издания на первом месте чемпион мира британец Энтони Джошуа, на втором — американец Деонтей Уайлдер, на третьем — Владимир Кличко.

    Топ-10 лучших боксеров мира по версии The Ring Magazine:

    1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)
    2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)
    3. Владимир Кличко
    4. Кубрат Пулев
    5. Луис Ортис
    6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)
    7. Александр Поветкин
    8. Энди Руис-младший
    9. Диллиан Уайт
    10. Доминик Бризил.

    Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.

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