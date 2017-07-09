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    Боксер Лебедев победил по очкам Флэнагана и защитил чемпионский титул

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    Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Бокс. Бой Д. Лебедева и М. Флэнагана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА новости Украина. Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе, победив австралийца Марка Флэнагана.

    Бой между Лебедевым и Гассиевым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бой между Лебедевым и Гассиевым

    Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

    Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.

    Лебедев одержал 30-ю победу в карьере (22 — досрочно) при двух поражениях. Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах (15 — досрочно).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой Д. Лебедева и М. Флэнагана

    Напомним, в Монако состоялась жеребьевка Всемирной боксерской серии, в которой выступят представители суперсреднего и первого тяжелого веса. По результатам драфта, 30-летний украинский чемпион мира по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) встретится с экс-чемпионом мира Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).

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