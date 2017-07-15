В России заявили, что в отношениях Украина-ЕС намечается глубокий кризис

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что в отношениях Украины и ЕС уже намечается глубокий кризис, несмотря на заявления о необходимости ассоциации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что необходимости в итоговой декларации саммита Украина — ЕС не было и охарактеризовал этот документ как "еще одну бумажку".

"Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии необходимости в итоговой декларации саммита Украина — ЕС – это хорошая мина при плохой игре", — заявил Клинцевич журналистам.

Сенатор подчеркнул, что то, что Климкин назвал " еще одной бумажкой", для ЕС есть устоявшийся годами ритуал, необходимость которого по итогам подобных мероприятий даже не обсуждается.

"Да… от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях", — заключил Клинцевич.

Девятнадцатый саммит Украина — ЕС прошел в Киеве 12-13 июля, в четверг состоялось его пленарное заседание. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.