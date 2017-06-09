Диктатура в Украине была бы логичным развитием ситуации - Лукашевич

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что введение диктатуры в Украине было бы логичным, но трагическим развитием ситуации.

Ранее замминистра Украины по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью телеканалу NewsOne заявил, что нынешний государственный строй "не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались" и выступил за введение диктатуры.

По мнению Лукашевича, "это высказывание нельзя списать на личное мнение отдельных украинских политиков – оно отражает позицию целой националистической группировки, прорвавшейся к власти после "майдана".

"Излишне говорить, что это было бы трагическим, хотя и логичным развитием ситуации. Еще раз призываем коллег, обладающих значительным влиянием на Киев, воспользоваться им, чтобы добиться от украинских властей выполнения минских договоренностей – единственной схемы, которая позволила бы урегулировать кризис политическим путем с сохранением территориальной целостности и суверенитета Украины. Диктатура националистов на Украине, к которой может привести затягивание кризиса, не в интересах ни России, ни её европейских соседей", — говорится в выступлении российского дипломата на заседании постоянного совета ОБСЕ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.