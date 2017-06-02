У Путина сообщили, что он "заболел" технологиями

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Зампред правительства России Игорь Шувалов заявил, что президент РФ Владимир Путин "заболел" цифровой экономикой и технологиями, что даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи.

"Цифровая экономика сначала рождалась как нечто то, что было ответственностью Николая Анатольевича (Никифорова, глава Минкомсвязи — Ред.) и его умных коллег. А сегодня это, конечно, задача всех", — сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2017.

"И могу вам сказать, что нас президент — небольшую группу членов правительства — в начале второго только отпустил утра. И мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. И без прикрас могу вам сказать, что президент полностью заболел этим и понимает, что этот разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", — добавил Шувалов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.