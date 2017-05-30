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    Россия ведет "тяжелые бои" с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан

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    Как заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва ведет "тяжелые бои" с Брюсселем по проблематике "визового геноцида крымчан в Евросоюзе".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Россия поднимает вопрос визовых ограничений для жителей Крыма практически на всех встречах с представителями Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

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    "У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему — прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе", — сказал он в ходе выступления в Общественной палате России.

    Дипломат подчеркнул, что Москва ведет "тяжелые бои" с Брюсселем по этой проблематике.

    Жители Крыма могут получить визу для въезда в страны ЕС только через дипломатические представительства в Украине.

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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