В России сообщили, когда миротворцы уйдут из Приднестровья

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Уход миротворцев из Приднестровья возможен только после достижения политического решения приднестровского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, сообщила пресс-служба Верховного совета(парламента) Приднестровья.

Об этом российский дипломат заявил во вторник на встрече с руководством приднестровского парламента.

По его словам, Россия несет определенные обязательства в рамках международной совместной миротворческой операции в приднестровском регионе.

"Мы исходим из того, что ее мандат (миссии) будет исчерпан только тогда, когда стороны и участники переговорного процесса выйдут на достижение политических договоренностей по решению приднестровской проблемы. До этого руководство России не видит оснований для пересмотра нашего отношения к находящимся в регионе миротворческим силам", — подчеркнул Губарев.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.