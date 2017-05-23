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    В России сообщили, когда миротворцы уйдут из Приднестровья

    (обновлено: )42231
    По словам посла по особым поручениям, Россия несет определенные обязательства в рамках международной совместной миротворческой операции в приднестровском регионе.
    Российские военнослужащие в Приднестровье
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Уход миротворцев из Приднестровья возможен только после достижения политического решения приднестровского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, сообщила пресс-служба Верховного совета(парламента) Приднестровья.

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    Об этом российский дипломат заявил во вторник на встрече с руководством приднестровского парламента.

    По его словам, Россия несет определенные обязательства в рамках международной совместной миротворческой операции в приднестровском регионе.

    "Мы исходим из того, что ее мандат (миссии) будет исчерпан только тогда, когда стороны и участники переговорного процесса выйдут на достижение политических договоренностей по решению приднестровской проблемы. До этого руководство России не видит оснований для пересмотра нашего отношения к находящимся в регионе миротворческим силам", — подчеркнул Губарев.

    Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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