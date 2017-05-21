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    В России прокомментировали блокаду Киевом Приднестровья

    (обновлено: )119882
    Как заявил депутат российской Госдумы Дмитрий Белик, население Приднестровья пострадает от блокады, но это не добавит жителям лояльности к Украине.
    Приднестровье
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 21 мая – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что продовольственная блокада непризнанной Приднестровской Молдавской республики приведет к озлоблению населения по отношению к украинской власти.

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    "Официальный Киев пытается в Приднестровье повторить прием продовольственной блокады, опробованной на Крыме, что привело лишь к озлоблению населения по отношению к украинской власти", — сказал РИА Новости Белик.

    По его словам, население Приднестровья, без сомнения, пострадает от блокады, но это не добавит жителям лояльности к Украине.

    "СБУ уже ждет голодных очередей в Приднестровской республике и проклятий местным властям. Держите карман шире, подобные методы, популярные в Средневековье, приведут лишь к отторжению всего украинского", — уверен депутат.

    Ранее во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль сообщил, что Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье.

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