Акции "Газпрома" снижаются после заявления Путина

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В понедельник зафиксировано снижение акций российской компании "Газпром" после заявление президента РФ Владимира Путина по дивидендам.

К 12.53 акции газового холдинга, согласно данным торгов, дешевели на 2,3%, хотя до сообщений прибавляли 0,5%. Индекс ММВБ при этом снижается лишь на 0,14%, сообщает РИА Новости Прайм.

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Путин, в частности, заявил, что уровень дивидендов для госкомпаний пока обсуждается, при принятии решений будут учитываться реальные доходы компаний.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.