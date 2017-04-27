Названа дата принятия решений по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Арбитраж Стокгольма 30 июня вынесет решения по искам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по поставкам и транзиту газа, говорится в отчетности "Газпрома" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Устные слушания по делу (о поставках газа — Ред.) состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 года, вынесение решения арбитрами планируется 30 июня 2017 года", — говорится в отчетности.

Также отмечается, что и решение по делу о транзите газа будет вынесено в тот же день, сообщает Прайм.

Ранее в отчетности российской компании сообщалось, что "Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года, сообщает Прайм.

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Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом. Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что НАК не будет оплачивать счет "Газпрома" до решения Стокгольмского суда.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.

"Газпром" увеличил сумму требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов.