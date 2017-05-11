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    В РФ предъявили обвинение фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

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    Следователями СКР предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. В числе фигурантов дела всего 10 человек.
    Усиление мер безопасности в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    "Следователями СКР предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления… "террористический акт", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым", — сказала она.

    Ранее Петренко сообщила, что в числе фигурантов дела 10 человек, троим из них — Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову — обвинение было предъявлено утром.

    Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

    По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник.

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