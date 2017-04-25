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    Ответственность за теракт в Петербурге взял на себя "Батальон Имама Шамиля"

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (111)

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    По данным СМИ, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири. В результате теракта погибли 16 человек.
    Сотрудники правоохранительных органов у станции метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Группировка "Батальон Имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, передает агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После взрыва: траур в Петербурге, первые версии, поиск террориста

    Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аль-Завахири.

    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

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    На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

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