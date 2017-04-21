Теракт в метро Петербурга: умерла еще одна пострадавшая

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро 3 апреля, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"21 апреля в 6.05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017 — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 квітня 2017 р.

Таким образом общее количество жертв достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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