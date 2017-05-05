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    Россия

    Следствие озвучило основные версии смертельного крушения вертолета в РФ

    (обновлено: )37
    Следователи рассматривают разные версии крушения вертолета Robinson в Башкирии, которое произошло в четверг, 4 мая. Одной из версия является ошибка пилота.
    Вертолет Robinson. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Четыре версии крушения вертолета Robinson в Башкирии (Россия) рассматриваются следователями, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров.

    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Чёрном море
    RT на русском/YouTube
    Спасатели работают в зоне крушения сухогруза в Черном море

    Вертолет пропал в четверг в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, на его борту были три человека. Позже выяснилось, что вертолет потерпел крушение. В Приволжской транспортной прокуратуре подтвердили факт катастрофы и сообщили, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.

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    "Следователи рассматривают разные версии случившегося. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия", — сказал агентству Захаров.

    Он отметил, что в момент, когда произошло крушение, в этой местности был густой туман.

    Ранее сообщалось, что первые вертолеты Black Hawk армии США уже прибыли в Польшу.

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