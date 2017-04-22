наверх
22.04.201723:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России заявили, что у ВМФ есть все для контроля обстановки в Мировом океане

    (обновлено: )101
    Отвечая на вопрос, отслеживает ли ВМФ России маневры военно-морских сил США, Королев заявил, что у военно-морского флота есть все, чтобы контролировать обстановку в любом районе мирового океана.
    Корабль ВМС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что военно-морской флот России располагает всеми средствами для контроля обстановки в любом районе Мирового океана.

    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военные учения бронетанковых подразделений США и Румынии у границ Украины

    Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 1".

    "У Военно-морского флота есть все, чтобы контролировать обстановку в любом районе мирового океана", — сказал он, отвечая на вопрос, отслеживает ли ВМФ России маневры военно-морских сил США.

    Ранее сообщалось, что США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе. 

    Прежде всего американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Перелома в суде
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента