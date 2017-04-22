В России заявили, что у ВМФ есть все для контроля обстановки в Мировом океане

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что военно-морской флот России располагает всеми средствами для контроля обстановки в любом районе Мирового океана.

Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 1".

"У Военно-морского флота есть все, чтобы контролировать обстановку в любом районе мирового океана", — сказал он, отвечая на вопрос, отслеживает ли ВМФ России маневры военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе.

Прежде всего американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.