Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.

"Инцидент произошел, когда F/A-18E, входящий в состав 2-й палубной эскадрильи, приближался к "Карлу Винсону". Инцидент сейчас расследуется", — говорится в сообщении.

По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено.

Отмечается, что самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.

Как сообщалось ранее, авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.