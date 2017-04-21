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    В мире

    Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (325)

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    По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено. Самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
    Авианосец Карл Винсон
    wikipedia

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.

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    "Инцидент произошел, когда F/A-18E, входящий в состав 2-й палубной эскадрильи, приближался к "Карлу Винсону". Инцидент сейчас расследуется", — говорится в сообщении.

    По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено.

    Отмечается, что самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.

    Как сообщалось ранее, авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

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