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    Автобус и грузовик столкнулись под Рязанью: двое погибших, 31 раненый

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    ДТП произошло накануне вечером на 215-м километре дороги М-6 "Каспий". По предварительным данным, пострадали 33 человека, двое из них погибли, сообщил источник в экстренных службах.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Два человека погибли и еще 31 пострадал в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области (РФ), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    ДТП произошло накануне вечером на 215-м километре дороги М-6 "Каспий". По данным МЧС России, пострадавшие госпитализированы в больницы Михайловского района.

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    "По предварительным данным, пострадали 33 человека, двое из них погибли", — сказал источник.

    Напомним, в недавнем крупном ДТП во Львовской области погибли две граждан Молдавии. 

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