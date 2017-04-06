Автобус и грузовик столкнулись под Рязанью: двое погибших, 31 раненый

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Два человека погибли и еще 31 пострадал в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области (РФ), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло накануне вечером на 215-м километре дороги М-6 "Каспий". По данным МЧС России, пострадавшие госпитализированы в больницы Михайловского района.

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"По предварительным данным, пострадали 33 человека, двое из них погибли", — сказал источник.

Напомним, в недавнем крупном ДТП во Львовской области погибли две граждан Молдавии.