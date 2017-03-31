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    МИД РФ: НАТО навязывает Москве логику военного противостояния

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (335)

    (обновлено: )14810
    Согласно заявлению министерства иностранных дел РФ, фактически НАТО навязывает России конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Москве фактически навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния, говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам министерской сессии Совета НАТО.

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    "Фактически нам навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния", — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

    По заявлению внешнеполитического ведомства РФ, НАТО ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению глобальных проблем.

    "В который раз свои идеологические догмы НАТО ставит выше реальной работы по решению глобальных проблем. Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности", — говорится в сообщении.

    Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что позиция и действия НАТО в Украине идут вразрез с подлинными интересами урегулирования конфликта на востоке Украины.

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