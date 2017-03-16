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    Россия

    Поклонская не исключила визит в Украину

    (обновлено: )14030
    По словам Поклонской, она была бы рада, если бы Украина снова стала цветущей и доброй страной, где людям не страшно за свою безопасность и жизнь своих близких.
    Прокурор Крыма Наталья Поклонская
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что возможно посетит Украину, когда в стране стабилизируется ситуация.

    Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II
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    Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

    "Конечно, допускаю (визит – ред.). Уверена, настанет время, когда на Украине все стабилизируется и к власти законным путем придут люди, которые на первое место поставят благополучие собственной страны и украинского народа", — сказала в интервью РИА Новости Поклонская.

    По ее словам, она была бы рада, если бы Украина снова стала цветущей и доброй страной, где людям не страшно за свою безопасность и жизнь своих близких.

    Также Поклонская заявила, что украинские политики, которые уважают выбор крымчан, могут приехать в Крым с ознакомительным визитом.

    "Украинские политики, законопослушные, доброжелательные, которые уважают мнение и выбор крымчан, конечно, могут приехать с ознакомительной поездкой. Посмотреть, пообщаться с местными властями, наладить дипломатические отношения", — сказала она.

    При этом депутат предупредила, что если это преступники, которые только прикрываются "корочкой" политика, то им предстоит восхищаться не достопримечательностями и красотами полуострова, а камерой следственного изолятора.

    В то же время Поклонская отметила, что крымчанам ездить в Украину пока не стоит, поскольку там творится "полнейший хаос, беззаконие и беспредел".

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины может начать заочное осуждение в случае неявки на допрос главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Натальи Поклонской.

    Три года назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. 

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